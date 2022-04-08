Росіяни завдали ракетного удару по Одесі, пошкоджено обʼєкти інфраструктури

Російські окупанти з акваторії Чорного моря завдали ракетного удару по обʼєктам інфраструктури на Одещині
Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».
Стало відомо, що внаслідок ворожих ракетних обстрілів з акваторії Чорного моря було вражено об’єкти інфраструктури на Одещині. Подробиці уточнюються.
Попередньо спікер Одеської ОДА Сергій Братчук повідомив про ракетні удари по території Одеси.
Крім того у своєму зверненні Братчук запевнив, що ворожі літаки, які підуть курсом на молдовський Тираспіль, будуть одразу збиті.
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