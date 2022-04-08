Президентка Єврокомісії, голова дипломатії ЄС та прем’єр Словаччини вирушили до Києва

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн вирушила до Києва разом із прем’єр-міністром Словаччини Едуардом Хегером і головою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем
Про це вона повідомила у своєму Twitter.
Політики вирушили до столиці України потягом. Раніше повідомлялось, що у президентки Єврокомісії запланована зустріч із Володимиром Зеленським на 8 квітня.
Також прем’єр Словаччини зустрінеться в Києві з головою українського уряду Денисом Шмигалем.
«В Україні з Урсулою фон дер Ляйєн готові обговорити наші пропозиції допомоги Україні з Володимиром Зеленським і Денисом Шмигалем, щоб отримати перспективу ЄС, створивши команду реформ. Запропонуємо варіанти перевезення зерна, в тому числі пшениці, і збільшення використання словацького гуманітарного хаба», — написав Хегер.
Leave a Reply