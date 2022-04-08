Окупанти знищили багаторічний архів Чорнобильської АЕС, – Енергоатом

Про це повідомляє НАЕК «Енергоатом».

Практично всі офісні приміщення в будівлях у зоні ЧАЕС суттєво пошкоджені, розбиті й повністю розкрадені. Росіяни поцупили не лише майно держпідприємств, а й особисті речі працівників на їхніх робочих місцях. Розграбована та знищена у Чорнобилі також сучасна аналітична лабораторія вартістю 6 млн євро.

«Вона була унікальним комплексом із потужними аналітичними можливостями й могла надавати послуги на будь-якому етапі поводження з радіоактивними відходами, а також на стадії досліджень та розробки технологій», – наголошують в Енергоатомі.

Голова Громадської ради при Державному агентстві України з управління зоною відчуження Олександр Сирота опублікував фото із залишками архіву ЧАЕС у смітнику.

В повідомленні також додають, що наразі з приводу радіаційного фону загальні висновки робити рано.

«Маємо запустити систему АСКРО (якщо це буде можливо, об’їзду датчиків поки не було), щоб спиратися на факти, але точкові виміри показали суттєві рівні для місцевості, в якій їх проводили», – зауважили в Держагентстві з управління зоною.

Наразі відвідувати Чорнобильську зону та перебувати в ній вкрай небезпечно.