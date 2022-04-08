Німеччина погодила фінансову підтримку для українських біженців у розмірі €2 млрд

Лідери Німеччини домовилися про пакет допомоги для розміщення та інтеграції українських біженців. Він також включає доступ до центрів зайнятості та мовних курсів
Про це пише Deutsche Welle.
За даними видання українські біженці отримають такий же рівень підтримки, як і програма соціального забезпечення «Hartz VI». (Це неофіційна назва базової допомоги по безробіттю). Середній одержувач Hartz VI отримує близько 400 євро на місяць.
За словами канцлера Німеччини Олафа Шольца, з 1 червня біженці з України зможуть отримувати базові соціальні виплати в Німеччині. Також він додав, що включення до базової системи соціального забезпечення Німеччини полегшить українським біженцям інтеграцію та перебування в Німеччині. Українські біженці також матимуть доступ до центрів зайнятості, охорони здоров’я та курсів німецької мови.
Як повідомляє видання, зараз у столиці Німеччини проживає до 60 тисяч українських біженців.
Шольц сказав, що наразі «важко оцінити», як буде розвиватися ситуація з біженцями в наступні місяці, оскільки війна в Україні триватиме.
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