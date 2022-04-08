Мнения стран ЕС о нефтяном эмбарго в отношении России пока расходятся

На предстоящей встрече министров иностранных дел ЕС в Люксембурге в рамках мер, разработанных в ответ на военное вторжение РФ в Украину, пока не планируется обсуждать эмбарго на импорт нефти из России. Об этом агентству «Рейтер» сообщил один из дипломатов, участвующих в подготовке совещания глав МИДов Евросоюза, назначенного на ближайший понедельник.

Тем не менее, на этой неделе страны ЕС уже ввели запрет на импорт российского природного угля, а глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ранее сказал, что вопрос о прекращении импорта нефти обязательно будет обсуждаться на плановых заседаниях на уровне министров.

Также ожидается, что участники встречи утвердят выделение Европейским союзом 500 млн евро на поставки Украине различных вооружений. Это увеличит общий объем военных ассигнований ЕС Киеву до 1,5 млрд евро с момента начала военных действий 24 февраля.

Помимо Украины, ввод нефтяного эмбарго активно лоббируют власти Литвы – страны, непосредственно граничащей с Российской Федерацией. В то же время, Болгария, Венгрия, Австрия и Германия, чьи экономики сильно зависят от российских энергоносителей, пока что не стремятся обсуждать вопрос об эмбарго.