Британская разведка: войска РФ полностью вытеснены с севера Украины ВСУ

Российские захватнические войска полностью вытеснены с севера Украины на территорию Беларуси и России. Об этом сообщает министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные военной разведки.

Некоторые из этих подразделений будут переброшены в восточную Украину для участия в боевых действиях в Донбассе, при этом многим из них потребуется пополнение перед новым развертыванием. «Любая массовая передислокация с севера займет не менее недели», — говорится в сообщении.

В британском министерстве обороны также заявили, что обстрел городов на востоке и юге Украины продолжается, российские войска продвинулись дальше южнее города Изюм, который остается под их контролем.

Сумская область Украины (на северо-востоке страны) освобождена от российских войск, заявил ее глава Дмитрий Живицкий. При этом он предупредил, что на территории области много заминированных, небезопасных мест, попросил не пользоваться обочинами и лесными дорогами, не приближаться к уничтоженной военной технике.