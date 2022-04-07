Японія вимагає від Гаазького суду розслідувати злочини РФ на Київщині

Про це заявив прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, повідомляє CNN.

«Вбивство цих невинних мирних жителів є військовим злочином, і наша країна звернулася до Міжнародного кримінального суду з проханням розслідувати це. Я вважаю, що Росія повинна бути притягнута до суворої відповідальності», — сказав Кісіда журналістам.

У понеділок, 4 квітня, міністр висловив шок і занепокоєння у відповідь на «жахливі звірства», вчинені проти мирного населення України в місті Буча на околиці Києва.