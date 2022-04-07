В США приняли решение о военном Ленд-лизе для Украины

Сенат США принял законопроект о возобновлении программы времен Второй мировой войны, которая позволит более эффективно отправлять оружие и другие поставки в Украину на фоне вторжения России. Об этом сообщает Politico.

«Закон о ленд-лизе об обороне демократии Украины» ускорит передачу в Украину важного военного оборудования и других критических поставок за счет сокращения бюрократических проволочек. Он позволяет США де-факто дарить оборудование при условии, что страны-получатели выплатят их стоимость позже.

Считалось, что программа ленд-лиза, созданная во время Второй мировой войны, помогла преломить ход войны, поскольку позволила США быстро пополнить запасы союзников без трудоемких процедурных препятствий.

«Сенаторы быстро поддержали это предложение, известное как ленд-лиз, поскольку украинские военные доказали, что могут дать отпор российским войскам, которые обстреливают украинские города с конца февраля. Программа ленд-лиза, созданная во время Второй мировой войны, рассматривалась как переломный момент в конфликте, поскольку позволила США быстро пополнить запасы союзников без трудоемких процедурных препятствий», – говорится в публикации.

Днем ранее президент США Джо Байден распорядился выделить дополнительную военную помощь Украине на $100 млн. Она будет включать оборонные товары и услуги, военное обучение и подготовку.

Госсекретарь США Энтони Блинкен уточнил, что дополнительная военная помощь Украине включает также неотложную поставку противотанковых систем.