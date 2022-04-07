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Україна арештувала 17 800 російських і білоруських вагонів, задіяних у економічному злочині

Правоохоронці встановили, що 17800 вагонів, які належать російським або білоруським компаніям, були причетними до економічних злочинів, їх арештовано

Про це повідомило Бюро економічної безпеки в релізі.

«За клопотанням детективів Бюро економічної безпеки України, у кримінальному провадженні за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, розпочатого за фактом вчинення економічного злочину, судом здійснено арешт 17 800 вагонів, які належать росії та білорусії», – йдеться в повідомленні.

Співробітники Бюро встановили 17 800 вагонів, які компанії використовували при вчиненні економічних злочинів, а саме ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

«Вагони арештовані судом, як знаряддя злочину», – зазначили в БЕБ.

Триває досудове розслідування.

7 апреля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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