Україна арештувала 17 800 російських і білоруських вагонів, задіяних у економічному злочині

Про це повідомило Бюро економічної безпеки в релізі.

«За клопотанням детективів Бюро економічної безпеки України, у кримінальному провадженні за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, розпочатого за фактом вчинення економічного злочину, судом здійснено арешт 17 800 вагонів, які належать росії та білорусії», – йдеться в повідомленні.

Співробітники Бюро встановили 17 800 вагонів, які компанії використовували при вчиненні економічних злочинів, а саме ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

«Вагони арештовані судом, як знаряддя злочину», – зазначили в БЕБ.

Триває досудове розслідування.