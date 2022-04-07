У США вважають, що можуть визначити підрозділи РФ, які чинили вбивства в Бучі

У Сполучених Штатах вважають, що зможуть ідентифікувати підрозділи армії Росії, які вбивали мирних жителів у Бучі.

Про це інформує Мілітарний.

За словами американського чиновника, виявлення причетних “наразі є надзвичайно важливим пріоритетом” для розвідувальних структур США, пише “Європейська правда” з посиланням на CNN.

Збір та аналіз потоків розвідувальних даних з використанням усіх доступних інструментів та активів ведуться відколи стали відомі звірства, нині США перебувають на межі “звуження” кола підозрюваних.

За словами офіційного представника, немає впевненості, що Сполучені Штати публічно оголосять про свої висновки, і може бути ухвалено рішення залишити це на розсуд України.

США також аналізують можливі ознаки того, що під час звірств у Бучі було більше одного підрозділу або групи російських військових.

Також у Сполучених Штатах намагаються визначити, чи сталося щось із цього, коли один російський підрозділ відступав, а інший входив, додав чиновник.

Після звільнення Київщини, стало відомо про масові воєнні злочини росіян на цій території.

Вбиті жителі Бучі

В містах Київської області та на шляхах між населеними пунктами виявлено безліч трупів цивільних українців, яких вбили росіяни.