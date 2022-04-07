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У Мелітополі окупанти викрали понад 100 людей, – мер

У Мелітополі, який тимчасово окупували російські війська, кількість викрадених ними людей перевищила сотню

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

«Сьогодні складна ситуація з викраденням жителів міста. Вже викрадають викладачів з нашого педагогічного університету. Всього понад 100 осіб уже», – розповів він.

Створено спеціальний Телеграм-канал, де повідомляється інформація про викрадених жителів міста.

Крім того, Федоров додав, що у місті затримано одного з місцевих колаборантів – депутата міськради Олександра Фалька.

«Було затримано одного з головних колаборантів, спільників режиму, встановленого в місті, Олександра Фалька. Галино Вікторівно, ви наступна», – наголосив мер Мелітополя.

7 апреля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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