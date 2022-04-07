Сенат США ухвалив законопроєкт про ленд-ліз: він має дозволити швидше постачати зброю Україні

Сенат США відновив програму часів Другої Світової війни – так званий ленд-ліз, який дозволить президенту Джо Байдену оперативніше надавтаи зброю та здійснювати інші поставки в Україну для відсічі російському ворогу
Про це пише «Європейська правда» з посиланням на Politico.
Американські сенатори швидко підтримали законопроект про так званий ленд-ліз, бо ЗСУ довели свою спроможність давати відсіч російьсокму ворогу, що обстрілює українські міста.
Механізм ленд-лізу бере початок у Другій світовій війні – тоді США за його допомогою швидко і без зайвих перешкод поповнювали запаси союзників. Це стало переломним моментом у війні.
Рішенні про ленд-ліз має прискорити передачу в Україну важливого військового обладнання та інших критичних поставок з мінімальними бюрократичними процедурами.
Закон має ще ухвалити Палата представників. Вона може зробити це в четверг уранці, або за два тижні — обидві палати йдуть на двотижневу перерву.
Leave a Reply