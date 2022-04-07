Россия исключена из Совета ООН по правам человека

Генеральная Ассамблея ООН в четверг проголосовала за резолюцию о приостановлении членства России в Совете по правам человека. Россия исключена из состава Совета за грубые и систематические нарушения прав человека российскими военными на территории Украины.

Решение принято в связи с неспровоцированной войной, которую Россия развязала против народа Украины, и вызванным этой войной гуманитарным кризисом.

За это решение проголосовали 93 страны, против – 24, воздержались – 58.

«Страна, совершающая грубые и систематические нарушения прав человека, не должна входить в состав органа, задачей которого является защита этих прав. Сегодня ошибка была исправлена», – заявил в связи с принятым решением госсекретарь Энтони Блинкен.

В понедельник США, в координации с Украиной и многими другими государствами-членами ООН, заявили, что будут добиваться отстранения России от участия в работе Совета ООН по правам человека.

Во вторник, выступая на экстренном совещании Совбеза ООН, постоянный представитель США в этой организации Линда Томас-Гринфилд заявила:

«Участие России в Совете по правам человека подрывает доверие к Совету. Оно дискредитирует всю ООН».

«Это не только верх лицемерия – это опасно, – подчеркнула Томас-Гринфилд. – Россия использует свое членство в Совете по правам человека в качестве платформы для пропаганды, чтобы показать, что Россия действительно заботится о правах человека. Каждая ложь, которую мы слышим от российского представителя, является еще одним свидетельством того, что этой стране не место в Совете по правам человека».