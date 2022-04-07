Після дій окупантів у Бучі важко заперечувати, що РФ чинить геноцид в Україні, — Дуда

Про це він сказав в інтерв’ю CNN.

Президента Польщі запитали, чи згоден він з оцінкою президента України Володимира Зеленського, що дії РФ в Бучі є геноцидом.

«Це, звісно, важко заперечувати. Це злочин, який має ознаки геноциду, особливо якщо подивитися на контекст різних розмов, які велися», — наголосив Дуда.

Він зазначив, що Росія не приховувала своїх цілей щодо «денацифікації» України. За його словами, це свідчить про те, що росіяни шукали вигаданий привід «для того, щоби здійснити різанину».

«Те, що гинуть мирні жителі України, чітко показує, якою є мета російського вторгнення. Мета цього вторгнення – просто знищити українську націю», — додав очільник Польщі.