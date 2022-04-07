Пентагон: США уже отправили Украине партию беспилотников Switchblade

США уже отправили Украине партию из 100 барражирующих снарядов Switchblade, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

«Мы уже направили 100 беспилотников Switchblade из наших запасов, — сказал он. — Вскоре они будут в Украине, если еще не были доставлены к этому моменту».

Пресс-секретарь не пояснил, какие именно модификации дронов были направлены Украине.

По словам представителя Пентагона, американские специалисты «в течение пары дней» провели подготовку по использованию Switchblade «небольшой группы украинских военных, которые находились в США еще с осени».

«Вскоре они смогут вернуться домой и обучить этому других украинских военных», — подчеркнул Кирби.