Пентагон: Навіть якщо війна буде довгою, Україна переможе

У Міністерстві оборони США не знають, як довго триватиме війна Росії проти України, але вірять, що Україна може перемогти та відстояти свій суверенітет.

Джерело: речник Пентагону Джон Кірбі на брифінгу, коментуючи думку, що війна буде тривалою

«Я не думаю, що хтось напевно знає, якщо війна не буде припинена за допомогою дипломатії, як довго вона може тривати. Це неможливо знати. Я сказав би вам, що це може закінчитися сьогодні. Це могло б закінчитися сьогодні, якби Путін вчинив правильно та сумлінно сів з українцями за стіл переговорів, вивів усі свої війська, відправив їх додому та поважав український суверенітет.

Очевидно, він обирає інший шлях. Він має намір переорієнтувати свої зусилля на східну частину країни – ту частину країни, де він, його війська та його приватні військові найманці вже 8 років порушують суверенітет України.

Той факт, що він збирається сконцентруватися у меншій географічній області, безумовно, дає можливість, що насильство продовжиться. У цій частині України вона може навіть посилитись.

І оскільки ми очікуємо, що українці продовжуватимуть боротися за цю територію, яка належить їм, і вони борються за неї вже 8 років, це може продовжити конфлікт довше, ніж будь-хто хоче, щоб він тривав. Але ви не можете повністю передбачити це».

Кірбі зазначив, що коли б і як би не закінчилася війна, знадобиться ще час на відновлення України – і міжнародне співтовариство захоче взяти участь у цьому.