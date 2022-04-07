Пентагон: Навіть якщо війна буде довгою, Україна переможе

Джерело: речник Пентагону Джон Кірбі на брифінгу, коментуючи думку, що війна буде тривалою
«Я не думаю, що хтось напевно знає, якщо війна не буде припинена за допомогою дипломатії, як довго вона може тривати. Це неможливо знати. Я сказав би вам, що це може закінчитися сьогодні. Це могло б закінчитися сьогодні, якби Путін вчинив правильно та сумлінно сів з українцями за стіл переговорів, вивів усі свої війська, відправив їх додому та поважав український суверенітет.
Очевидно, він обирає інший шлях. Він має намір переорієнтувати свої зусилля на східну частину країни – ту частину країни, де він, його війська та його приватні військові найманці вже 8 років порушують суверенітет України.
І оскільки ми очікуємо, що українці продовжуватимуть боротися за цю територію, яка належить їм, і вони борються за неї вже 8 років, це може продовжити конфлікт довше, ніж будь-хто хоче, щоб він тривав. Але ви не можете повністю передбачити це».
Кірбі зазначив, що коли б і як би не закінчилася війна, знадобиться ще час на відновлення України – і міжнародне співтовариство захоче взяти участь у цьому.
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