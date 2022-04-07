У Мелітополі окупанти викрали понад 100 людей, – мер Японія вимагає від Гаазького суду розслідувати злочини РФ на Київщині » Окупанти завдали авіаудару по шляхопроводу біля станції Барвінкове на Харківщині, заблоковані три евакуаційні потяги У Слов’янську та Краматорську заблоковано три евакуаційні поїзди через обстріл шляхопроводу на Донецькій залізниці Про це йдеться у повідомленні голови Укрзалізниці Олександра Камишіна. «Ворог завдав авіаудару по шляхопроводу біля станції Барвінкове, Донецька залізниця. Це єдиний контрольований Україною виїзд залізницею із таких міст, як Слов’янськ, Краматорськ та Лиман», – йдеться в повідомленні. Наразі тимчасово заблокованими у Слов’янську та Краматорську залишилися три евакуаційні поїзди. «Чекаємо на закінчення обстрілу для прояснення ситуації. Пасажирів заблокованих поїздів розміщуємо на вокзалі до уточнення ситуації», – додав голова Укрзалізниці.