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Окупанти завдали авіаудару по шляхопроводу біля станції Барвінкове на Харківщині, заблоковані три евакуаційні потяги

У Слов’янську та Краматорську заблоковано три евакуаційні поїзди через обстріл шляхопроводу на Донецькій залізниці

Про це йдеться у повідомленні голови Укрзалізниці Олександра Камишіна.

«Ворог завдав авіаудару по шляхопроводу біля станції Барвінкове, Донецька залізниця. Це єдиний контрольований Україною виїзд залізницею із таких міст, як Слов’янськ, Краматорськ та Лиман», – йдеться в повідомленні.

Наразі тимчасово заблокованими у Слов’янську та Краматорську залишилися три евакуаційні поїзди.

«Чекаємо на закінчення обстрілу для прояснення ситуації. Пасажирів заблокованих поїздів розміщуємо на вокзалі до уточнення ситуації», – додав голова Укрзалізниці.

7 апреля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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