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Окупанти стягують важку техніку в Ізюм для наступу в бік Донецької області, — депутат Ізюмської міськради

російські війська

Про це він розповів в ефірі Еспресо.TV

“Місто Ізюм, на жаль, знаходиться під тимчасовим контролем російських окупантів. Поблизу міста в напрямку Донецької області ведуться запеклі бої. Окупанти накопичують всі свої сили, які в них залишились. В нас є інформація, що в місті з’являється нова техніка та перекидаються війська з інших їхніх угруповань.” —  розповів Стрельник

Стрельник додав, що за розпорядженням Харківської ОВА представники районних військових адміністрацій області повинні провести евакуацію цивільного населення

“Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов дав розпорядження провести евакуацію цивільного населення з Барвінково та Лозова. Ми були в Барвінкове декілька днів тому. Дійсно, дуже багато людей виїхало. В місті залишились поодинокі літні люди. З Лозової також люди мають можливість евакуюватись. Вже близько 10 тис. людей покинули Лозову.” — додав Стрельник

7 апреля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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