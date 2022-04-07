Німеччина домоглася того, щоб ембарго ЄС на російське вугілля перенесли з липня на серпень, — Reuters

Вступ в дію повної заборони Євросоюзом імпорту російського вугілля буде перенесено на середину серпня, а це на місяць пізніше, ніж раніше пропонувалося
Про це повідомляє Reuters.
Поінформовані співрозмовники повідомили, що на відтермінування ембарго тисла Німеччина. Вже сьогодні, 7 квітня, представники ЄС мають схвалити заборону на російське вугілля, яка набуде повної чинності лише з середини серпня.
Припинення імпорту ЄС російського вугілля є важливою складовою у п’ятому пакеті санкцій проти Росії, який Комісія ЄС запропонувала у вівторок у відповідь на різанину у Бучі.
Цей пакет санкцій містить вугільне ембарго проти агресора та заборону транзакцій з чотирма чільними російськими банками. А також – морську блокаду із закриттям портів та забороною роботи російських та білоруських дорожніх операторів.
Також зазначається, що вугілля – найдешевша стаття енергетичного імпорту ЄС. З лютого ЄС витратив 710 млн євро на російське вугілля, натомість 9,6 млрд євро на російський газ і 8,8 млрд євро на російську нафту.
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