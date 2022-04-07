Министр алии и интеграции Пнина Тамено-Шете в Украине

Министр алии и интеграции Пнина Тамено-Шете вечером пересекла польскую границу с Украиной, чтобы встретиться с израильским медицинским персоналом в израильском полевом госпитале «Кохав Меир», оказывающим помощь тысячам украинских беженцев, покинувших зону боевых действий и нуждающимся в срочной медицинской помощи. Министр поблагодарила медперсонал и сказала: «Вы здесь, на фронте, вы гордость Израиля. Вы работаете, чтобы спасать жизни».

Среди израильских медиков была доктор Анна Кушнир, самостоятельно репатриировавшаяся в Израиль из Украины в возрасте 15 лет в рамках проекта «Наале». Она училась в школе-интернате, служила офицером ЦАХАЛа и осуществила свою мечту стать врачом.

Анна сказала: «Я очень тронута возможностью вернуться в страну, где я родилась, работать во имя спасения жизней. Я также хочу сказать всем детям, которые сейчас вынуждены бежать из Украины и приезжают в Израиль, что они могут осуществить свои мечты и что ничто не встанет у них на пути».

Министр алии и интеграции Пнина Тамено-Шете: «С момента начала боевых действий организация «Наале», представляющая собой совместный проект Министерства образования и Еврейского агентства, спасла более 150 ребят, приехавших в Израиль».

В конце визита министр вместе с врачами спели известную еврейскую песню: «Коль а олам куло, гешер цар мэод» (Весь мир – очень узкий мост).

Госпиталь «Кохав Меир», работает благодаря совместной деятельности Министерства здравоохранения и Министерства иностранных дел и базируется на медицинском центре «Шиба», и вся ее деятельность стала возможной благодаря Фонду Шустермана, который вносит свой вклад в национальные и социальные проекты в Израиле, Джойнту и другим спонсорам.