Мер Дніпра радить евакуйованим зі Сходу не затримуватися в місті і рушати на Захід

Про це мер Дніпра Борис Філатов сказав у відеозверненні в Телеграм.

За його словами, зараз в місто прибуває багато евакуйованих людей зі східних областей, зокрема, з Луганщини. Частина з них в місті перебувають транзитом і далі рухаються на Захід України.

«Але багато людей прибувають автобусами, приватним транспортом. Я би дуже їх просив і наполегливо їм рекомендував переміщуватися далі на Захід України, тому що там більш безпечно. У свіх є можливість відновити сили, відпочити, а далі – рухатися на Захід», – сказав Філатов.

Особливого бажання дніпрян виїхати з міста поки що не спостерігається, є навіть певний «зворотній відтік» – родини, що виїхали, намагаються повернутися.

«Я би теж не рекомендував цього робити. Поки ситуація на Донбасі поступово накаляється, і ми розуміємо – квітень буде доволі гарячий. Тож велике прохання до всіх, хто має можливість, виїхати. Це стосується, у першу чергу, жінок, дітей і людей похилого віку, а також тих, хто не задіяний в роботі критичної інфраструктури і промислових підприємствах… Краще побути в більш безпечному місці», – сказав Філатов.

Він додав, що всі комунальні підприємства і лікарні працюють у штатному режимі.