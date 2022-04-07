Как изменить функциональное назначение помещения для аренды

Виды деятельности, которые можно осуществлять в нежилом помещении, определяются по его функциональному назначению. Чтобы изменить его для целей арендатора, может потребоваться перепланировка, получение специальных разрешений от компетентных органов. Об общих правилах согласования перепланировок нежилых помещений можно прочитать по ссылке. О нюансах изменения целевого (функционального) назначения объекта расскажем ниже.

Цели изменения функционального назначения

Назначение любого объекта недвижимости определяется по его технической и эксплуатационной документации, сведениям БТИ и Росреестра. Например, если помещение отнесено к объектам торговли, собственник или арендатор обязаны вести соответствующие виды деятельности. Изменение целевого назначения может быть связано:

с требованиями нормативных актов федерального, регионального или местного уровня;

с решением правообладателя объекта, либо собственников помещений многоквартирного дома;

с условиями договора аренды, где планируется вести новый вид деятельности.

Для смены функционального назначения помещения нужно получать разрешение от собственника здания. Например, если объект принадлежит региону или муниципальному образованию, такие разрешения вправе выдавать уполномоченные ведомства. В столице таким органом является ДГИ, если речь идет об изменении статуса арендуемых помещений городского фонда.

Что может потребоваться сторонам аренды

Все зависит от места расположения помещения, прав на него. Если речь идет о перепрофилировании арендуемого объекта, сторонам может потребоваться:

разрешение от собственника или наймодателя, уполномоченного государственного учреждения;

согласие владельцев помещений в МКД;

оформление проекта перепланировки, его согласование в компетентных ведомствах;

кадастровые работы, изготовление технического плана с новыми характеристиками объекта;

обновление сведений в техплане и инвентарном деле БТИ;

прохождение учета в кадастре через Росреестр, обновление данных в ЕГРН.

В итоге новый статус и измененное функциональное назначение объекта будут отражены в выписке ЕГРН. Этот документ получит после завершения учета в Росреестре. После этого в нежилом помещении можно будет законно заниматься новыми видами деятельности.

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