Генерал, який наказував обстрілювати Бучу та Ірпінь, народився на Черкащині

Про це повідомляє управління СБ України в Черкаській області, передає «Еспресо.Захід«.

Про свого російського родича у відеозверненні розповів староста села Текуча, що на Уманщині.

«Староста села Текуча, що на Уманщині, має «визначного» родича – генерала РФ. Після визволення Бучі, Ірпеня та показаних всьому світу звірств і завданих руйнувань від обстрілів, він вирішив відкрито записати відеозвернення. Відверто жалкує, що має такого родича, та називає його «істотою». Каже, що генерал РФ точно знав, які міста вони бомбардують. Саме там знаходилися родичі, в яких він неодноразово бував, однак це не зупинило його надавати злочинні накази, – йдеться у повідомленні.

Відеозвернення родича російського генерала є черговим підтвердженням фізичного знищення російськими військовими мирного населення.

«На Уманщині генерала точно не чекають його рідні, та не розуміють, як він взагалі може жити після таких злочинів. На кожного загарбника обов’язково чекатиме покарання!» – наголосили у СБУ.