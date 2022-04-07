Европарламент выступил за немедленное полное эмбарго нефти и газа из РФ!

Европарламент призвал Совет ЕС ввести дополнительные санкции в отношении России за ее войну против Украины. Об этом говорится в резолюции, принятой на пленарном заседании в Страсбурге в четверг, 7 апреля. За нее проголосовали 513 евродепутатов, против были 22 парламентария, еще 19 — воздержались, сообщает корреспондент DW.

Реакция Европарламента на Бучу

Хотя резолюция формально посвящена результатам саммита ЕС, ее главной темой стали санкции против России. Европарламент отдельное внимание уделил резне в Буче. В резолюции высказывается «негодование и возмущение» по поводу «зверств, о которых сообщалось, включая изнасилования и внесудебные казни гражданских лиц, насильственное перемещение, мародерство, атаки на гражданскую инфраструктуру, в частности, больницы, медицинские заведения, школы, убежища и автомобили скорой помощи, а также стрельбу в гражданских лиц, пытающихся покинуть зоны конфликта по заранее согласованным гуманитарным коридорам, которые совершались Вооруженными силами России в ряде оккупированных украинских городов, таких как Буча». Евродепутаты подчеркнули, что необходимо привлечь к ответственности как тех, кто совершал военные преступления, так и высокопоставленных чиновников и офицеров.

В резолюции отмечается, что Совету ЕС следует принять дальнейшие «жесткие санкции, которые бы соответствовали продолжающейся эскалации российской агрессии и шокирующим зверствам, совершенным армией РФ, являющимся без сомнения военными преступлениями».

Немедленное эмбарго на импорт в ЕС газа и нефти из РФ

«Европарламент призывает ввести немедленное и полное эмбарго на импорт российских нефти, угля, ядерного топлива и газа, целиком отказаться от «Северного потока-1» и «Северного потока-2″, а также представить план обеспечения безопасности поставок энергоносителей в ЕС в краткосрочной перспективе», — говорится в резолюции.

Этот момент вызвал много споров между евродепутатами. В первой редакции проекта резолюции к эмбарго на газ добавлялось «настолько быстро, насколько возможно». На эту формулировку подали три поправки. Они фактически повторяли одна другую, убирая уточнение. В итоге за поправки проголосовали 413 евродепутатов, призвав к немедленному эмбарго на все четыре вида энергоносителей из РФ.

Напомним, что в ЕС как раз обсуждают санкции на импорт российского угля . Отказ от нефти из РФ также считают возможным на протяжении года. Но в Евросоюзе отмечают, что целиком заменить российский газ пока не могут.

К каким еще санкциям против России призвал Европарламент

Резолюция выступает и за ряд других ограничений. В частности, евродепутаты поддерживают отключение всех российских банков от системы сообщений о финансовых переводах SWIFT.

Также, по мнению Европарламента, всем судам под флагом РФ или зарегистрированных там, находящимся в российской собственности или зафрахтованным в РФ, следует запретить заход не только в порты в ЕС, но также и в его территориальные воды. Это ограничение должно распространяться и на корабли, следующие в российские гавани либо из них.

Источник — Немецкая Волна