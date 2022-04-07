Дуда уверен в необходимости демонтажа «Северного потока-2»

Газопровод «Северный поток-2» должен быть демонтирован, считает президент Польши Анджей Дуда.

«Мы все еще считаем, что «Северный поток-2″ нужно не только заблокировать, но и просто демонтировать, поскольку он вреден для всего Евросоюза. Это ведет к российской гегемонии над Европой, прежде всего на рынке газа, к монополизации европейского газового рынка Россией, что очевидно – сейчас это видно черным по белому – просто смертельно для Европы», – сказал он в интервью CNN.

Президент напомнил, что Польша с самого начала боролась против общих немецко-российских инвестиций в Nord Stream I и Nord Stream II, поскольку их строительство имело, очевидно, политический характер, нацеленное на обход территории Польши, стран Балтии и Украины и возможность для России применить газовый шантаж против этих центральноевропейских стран.

«Мы все время против этого протестовали, но, к сожалению, эти инвестиции были осуществлены. Немецкие власти в Евросоюзе все время проталкивали эти проекты», – отметил Дуда.