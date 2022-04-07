Чехія та Словаччина погодились ремонтувати техніку для ЗСУ

рядовці Чехії та Словаччини отримали запит від України, аби оборонні підприємства цих двох країн допомоги відремонтувати техніку та озброєння Збройних Сил України, пошкоджену в боях проти рашистів. Словацька та чеська влада ствердно відповіли на запит України допомогти з ремонтом техніки для ЗСУ.

Про це пише «Європейська Правда» з посиланням на французьку AFP.

Т-72 чеської армії, фото ілюстративне

Зокрема, як розповідає видання, речниця Міністерства оборони Чехії Яна Зехмейстерова повідомила, що з нашою стороною уже обговорюються «процедури та варіанти потенційного ремонту».

Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь уже заявив, що ремонт техніки для ЗСУ виконуватимуть приватні оборонні компанії країни. Якщо остаточна домовленість буде досягнута, Україна платитиме за роботу на стандартній комерційній основі.

Позиція словацьких С-300, фото ілюстративне

Інші деталі домовленостей такого «аутсорсу» для ЗСУ на оборонних підприємствах Чехії та Словаччини – поки невідомі.

Можемо припускати, що наявні потужності заводів чеського та словацького ОПК можуть бути задіяні для ремонту ствольної та самохідної артилерії, танків та бойових машин піхоти, РСЗВ.