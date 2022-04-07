Активісти поновили блокаду фур на польсько-білоруському кордоні, щоб завадити торгівлі ЄС із Росією

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook активістка Наталка Панченко.

«Ми втретє були змушені заблокувати польсько-білоруський кордон, щоб затримати торгівлю ЄС з Росією. Заблокували. Фури стоять. Приїжджайте на підмогу» — написала вона.

За словами активістки, ще до блокади черга з фур на кордоні складала 50 кілометрів.

«Тепер вона буде ще більшою. Те, що ця черга така величезна показує на масштаб проблеми і на кількість машин, а це тисячі фур, які сьогодні везуть свій товар у Росію» — сказала вона.

На кордоні наразі зібралася невелика група активістів, які привезли з собою дитячі іграшки і фото звірств російської армії з Бучі.

Відзначимо, 22 березня активісти тимчасово припинили блокаду російських фур на пункті пропуску «Кукурики — Козловичі» через завершення дії дозволу на протест. Разом активісти утримували блокаду протягом 7 днів.

Наприкінці березня міністри транспорту Польщі, Литви, Латвії та Естонії закликали заборонити автомобільні перевезення вантажів до та з Росії і Білорусі та обмежити заходи суден цих країн до портів ЄС.

На початку квітня Польща посилила перевірки вантажівок, які виїжджають до Білорусі, щоб уникнути вивезення товарів подвійного призначення. Через це час очікування на кордоні може сягати 80 годин.