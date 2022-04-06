Заступник очільника ОПУ Татаров міг просунути рішення про відключення «Еспресо», «5 каналу», «Прямого» та допоміг втекти з України Медведчуку

Про це заявили в Центрі протидії корупції.

«Багато з вас запитували, а куди подівся чорт Татаров? За нашою інформацією, він досі рулить правоохоронною системою України. Зокрема, Татаров дав втекти Медведчуку і Портнову, а також сину Портнова. Він призовного віку, але втік з України 28 березня, — зазначили у відомстві.

Як повідомляється, Татаров від імені Офісу президента пробує розблокувати заморожені в Україні рахунки компанії путінського олігарха Дерипаски.

«Якщо точніше, то Миколаївського глиноземного заводу. І це ще далеко не все, що робить Татаров прямо зараз — під час війни. Цікаво, хто в Офісі просунув шкідливе рішення про відключення «5 каналу», «Прямого» та «Еспресо». Саме так починалася путінська цензура в медіа», — заявили в ЦПК.