Замгенсека ООН посетит Украину 6-7 апреля

Заместитель генерального секретаря, координатор чрезвычайной гуманитарной помощи ООН Мартин Гриффитс сообщил, что посетит Украину в среду и четверг.

«Завтра я планирую посетить Украину, провести дискуссии с высшим руководством украинского правительства в Киеве в четверг по тем же темам и другим, которые они несомненно представят мне, а также, чтобы воочию увидеть гуманитарное реагирование», — сказал Гриффитс на заседании Совета безопасности по ситуации в Украине в Нью-Йорке во вторник.

Гриффитс рассказал, что в понедельник посетил Москву, где на встречах с высокопоставленными лицами обсудил возможности гуманитарного прекращения огня, вопрос гуманитарных конвоев, безопасных коридоров.