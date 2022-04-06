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За добу полк «Азов» у Маріуполі пошкодив 2 танки, знищив склад боєприпасів та багато ворожої піхоти РФ

​​​​​​​За останню добу бійці полку «Азов» у Маріуполі пошкодили 2 танки, знищили склад боєприпасів та багато ворожої піхоти РФ

Про це «Азов» повідомив у своєму Telegam-каналі.

«За добу бійці полку «Азов» пошкодили 2 танки, знищили склад боєприпасів ворога та багато піхоти РФ. Окупаційні війська продовжують скоювати військові злочини, зокрема використовуючи фосфорні бомби, скидаючи їх на місто. Та боротьба за український Маріуполь триває. З вірою в щасливе майбутнє України та перемогу над злом — за період повномасштабної війни укладено п’ять шлюбів з бійцями полку «Азов», які сьогодні боронять фортецю Приазов’я. Маріуполь — це Україна!!!», — йдеться у повідомленні «Азову».

  • Нагадаємо, Маріуполь перебуває в оточенні майже від першого дня широкомасштабної агресії Росії. Депутати міськради закликали світову спільноту визнати геноцидом дії РФ у місті.
6 апреля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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