Бюджет Росії зараз — це бюджет війни проти України, — Шмигаль З початку повномасштабної війни країни ЄС заплатили Росії за енергоносії 35 млрд євро » За добу полк «Азов» у Маріуполі пошкодив 2 танки, знищив склад боєприпасів та багато ворожої піхоти РФ ​​​​​​​За останню добу бійці полку «Азов» у Маріуполі пошкодили 2 танки, знищили склад боєприпасів та багато ворожої піхоти РФ Про це «Азов» повідомив у своєму Telegam-каналі. «За добу бійці полку «Азов» пошкодили 2 танки, знищили склад боєприпасів ворога та багато піхоти РФ. Окупаційні війська продовжують скоювати військові злочини, зокрема використовуючи фосфорні бомби, скидаючи їх на місто. Та боротьба за український Маріуполь триває. З вірою в щасливе майбутнє України та перемогу над злом — за період повномасштабної війни укладено п’ять шлюбів з бійцями полку «Азов», які сьогодні боронять фортецю Приазов’я. Маріуполь — це Україна!!!», — йдеться у повідомленні «Азову». Нагадаємо, Маріуполь перебуває в оточенні майже від першого дня широкомасштабної агресії Росії. Депутати міськради закликали світову спільноту визнати геноцидом дії РФ у місті.