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Владимир Зеленский выступил перед Советом Безопасности ООН

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник выступил перед Советом Безопасности ООН. Он рассказал о возможных военных преступлениях российских войск, совершенных в городе Буча под Киевом. Глава Украины заявил, что российские военные убивали мирных жителей, издевались над ними и пытали.

В числе прочего он заявил, что ООН не смогла обеспечить безопасности в мире, поскольку Россия пользуется своим правом вето в Совбезе как оружием.

Он предложил созвать международную конференцию в Киеве, чтобы определить, как дальше поддерживать мир во всем мире.

6 апреля, 2022 | Category: Мир, Новости, Россия, США, Украина

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