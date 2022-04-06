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Велика Британія заморожує російські активи на суму $350 млрд

Ліз Трасс

Про це повідомляє DW.

За словами Трасс, офіційну заяву з приводу заморожування $350 млрд через російську агресію проти України буде зроблено до кінця цього тижня. Вона наголосила, що режиму в Москві відтепер недоступні понад 60% валютних резервів у розмірі $604 млрд.

«Скоординовані санкції відкидають російську економіку в радянську еру. Але ми можемо і маємо зробити більше», — сказала Трасс.

Вона також закликала заборонити російським суднам заходити в порти та погодити чіткий графік припинення імпорту російської нафти, вугілля та газу.

6 апреля, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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