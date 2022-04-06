Вашингтон надасть Україні ще 100 мільйонів доларів додаткової військової допомоги

На тлі повномасштабного вторгнення Російської Федерації президент США Джо Байден розпорядився виділити додаткову військову допомогу Україні на 100 мільйонів доларів.

Про це йдеться у меморандумі, який оприлюднив пресцентр Білого дому.

Згідно з документом, опублікованим адміністрацією США, еквівалентний $100 млн обсяг допомоги Україні включатиме оборонні товари та послуги, військове навчання та підготовку.

Крім того, держсекретар США Ентоні Блінкен уточнив, що додаткова військова допомога Україні на $100 млн включає також протитанкові системи. Згідно з його заявою, поширеною Держдепом, відповідно до доручення президента США Джо Байдена, Блінкен розпорядився надати допомогу Україні на суму на $100 мільйонів у зв’язку з невідкладною потребою України у додаткових протитанкових системах.

Зазначимо, що у понеділок радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявляв, що найближчими днями США оголосять про надсилання додаткової військової допомоги Україні.

“Військова допомога від США та їхніх союзників прибуває кожен новий день, зокрема сьогодні, і ми анонсуємо додаткову військову підтримку найближчими днями”, – заявив Салліван під час пресбрифінгу Білого дому.