В Бучі виявляють багато нових поховань, – мер міста

Анатолій Федорук зауважив, що мирним громадянам не радять повертатись до міста наразі, проте закликають приїхати працівників критичної інфраструктури
Про це він повідомив в етері Espreso TV.
Мер зазначив, що критична інфраструктура, як світло, вода, газ та зв’язок у Бучі відсутня.
«В Бучі цілодобово працюють сапери, розміновують території. Також спецслужби, як і досліджують територію, виявляють все нові та нові поховання, тіла вбитих, розстріляних. Комунальні служби працюють над прибиранням міста. ЗСУ та Нацполіція патрулюють Бучу», – сказав Федорук.
Він також зауважив, що в Бучі перебуває близько 3700 громадян.
«Під час окупації російськими військами навколишні села практично на 80% були заселені жителями, які не встигли евакуюватись», – додав Федорук.
За словами мера, станом на вечір 5 квітня зафіксовано 320 вбитих мирних громадян міста Бучі та навколишніх населених пунктів. На даний час ще не вся територія досліджена, тому цифра буде збільшуватись: «Практично в кожному населеному пункті є поховання цивільних громадян.
Чиновник додав, що всі тіла загиблих знаходять, спеціалісти працюють над ідентифікуванням та фіксуванням смерті.
«Жоден злочин не має залишитись непокараним», – наголосив мер.
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