В Бучі виявляють багато нових поховань, – мер міста

Про це він повідомив в етері Espreso TV.

Мер зазначив, що критична інфраструктура, як світло, вода, газ та зв’язок у Бучі відсутня.

«В Бучі цілодобово працюють сапери, розміновують території. Також спецслужби, як і досліджують територію, виявляють все нові та нові поховання, тіла вбитих, розстріляних. Комунальні служби працюють над прибиранням міста. ЗСУ та Нацполіція патрулюють Бучу», – сказав Федорук.

Він також зауважив, що в Бучі перебуває близько 3700 громадян.

«Під час окупації російськими військами навколишні села практично на 80% були заселені жителями, які не встигли евакуюватись», – додав Федорук.

За словами мера, станом на вечір 5 квітня зафіксовано 320 вбитих мирних громадян міста Бучі та навколишніх населених пунктів. На даний час ще не вся територія досліджена, тому цифра буде збільшуватись: «Практично в кожному населеному пункті є поховання цивільних громадян.

Чиновник додав, що всі тіла загиблих знаходять, спеціалісти працюють над ідентифікуванням та фіксуванням смерті.

«Жоден злочин не має залишитись непокараним», – наголосив мер.