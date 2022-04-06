Унаслідок повномасштабної війни РФ проти України загинуло 167 дітей, — ювенальні прокурори

Про повідомив Офіс генпрокурора.

Станом на ранок 6 квітня 2022 року внаслідок повномасштабного вторгнення Росії загинуло 167 дітей, понад 279 зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

Дані не остаточні, адже триває їхнє встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, зокрема в Маріуполі, на окремих територіях Київщини, Чернігівщини та Луганщини

За отриманою інформацією, найбільше дітей постраждало в Києві — 16, Київській — 78, Донецькій — 81, Харківській — 64, Чернігівській — 49, Миколаївській — 39, Луганській — 31, Запорізькій — 22, Херсонській — 29, Сумській — 16, Житомирській — 15 областях.

Так, 25 березня на Харківщині внаслідок російських обстрілів житлових будинків у селах Мала Рогань і Вільхівка загинула 13-річна дівчинка. Також 4 квітня під час обстрілів окупантами Авдіївки на Донеччині отримали поранення двоє малолітніх дітей.

Матір-виховательку дитячого будинку сімейного типу разом з її вісьмома дітьми-вихованцями, трьома власними дітьми та трьома прийомними примусово вивезли з Маріуполя Донецької області до Саранська в РФ.

Крім того, російські бомбардування й обстріли пошкодили 927 українських закладів освіти, 83 з яких зруйновали повністю.