Зеленский призвал Запад ввести против РФ санкции, которые «реально остановят войну» «Якщо можете – евакуюйтеся»: влада звернулася до жителів двох областей » У селах трьох громад Київщини комендантську годину продовжили до 10 квітня – мер Броварів Комендантську годину у деяких селах Баришівської, Калитянської та Великодимерської громад Київщини продовжено до 10 квітня. Джерело: мер Броварів Ігор Сапожко у Facebook Деталі: Комендантська година продовжена з 6 години ранку 7 квітня до 6 години ранку 10 квітня у селах: Баришівської громади: Рудницьке, Перемога, Лук’янівка;

громади: Рудницьке, Перемога, Лук’янівка; Великодимерської громади: Велика Димерка, Бобрик, Богданівка, Вільне, Гайове, Гребельки, Жердова, Залісся, Захарівка, Кулажинці, Михайлівка, Першотравневе, Підлісся, Плоске, Покровське, Світильня, Тарасівка, Шевченкове;

громади: Велика Димерка, Бобрик, Богданівка, Вільне, Гайове, Гребельки, Жердова, Залісся, Захарівка, Кулажинці, Михайлівка, Першотравневе, Підлісся, Плоске, Покровське, Світильня, Тарасівка, Шевченкове; Калитянської громади: Бервиця, Заворичі, Мокрець. При цьому в Броварській міській територіальній громаді комендантська година вводиться з 21.00 години 6 квітня до 6 ранку 7 квітня. Під час комендантської години забороняється перебування громадян у встановлений період на вулицях та в інших громадських місцях, а також рух транспортних засобів без спеціальних перепусток. Під час комендантської години забороняється перебування громадян у встановлений період на вулицях та в інших громадських місцях, а також рух транспортних засобів без спеціальних перепусток.