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У селах трьох громад Київщини комендантську годину продовжили до 10 квітня – мер Броварів

Комендантську годину у деяких селах Баришівської, Калитянської та Великодимерської громад Київщини продовжено до 10 квітня.

Джерело: мер Броварів Ігор Сапожко у Facebook

Деталі: Комендантська година продовжена з 6 години ранку 7 квітня до 6 години ранку 10 квітня у селах:

  • Баришівської громади: Рудницьке, Перемога, Лук’янівка;
  • Великодимерської громади: Велика Димерка, Бобрик, Богданівка, Вільне, Гайове, Гребельки, Жердова, Залісся, Захарівка, Кулажинці, Михайлівка, Першотравневе, Підлісся, Плоске, Покровське, Світильня, Тарасівка, Шевченкове;
  • Калитянської громади: Бервиця, Заворичі, Мокрець.

При цьому в Броварській міській територіальній громаді комендантська година вводиться з 21.00 години 6 квітня до 6 ранку 7 квітня.

Під час комендантської години забороняється перебування громадян у встановлений період на вулицях та в інших громадських місцях, а також рух транспортних засобів без спеціальних перепусток.

6 апреля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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