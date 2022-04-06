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Технічний дефолт: Росія пішла на рублеві виплати за євробондами

Росія провела виплати за своїми єврооблігаціями в рублях, що найімовірніше означатиме дефолт

Про це пише Економічна правда з посиланням на повідомлення пресслужби російського Мінфіну.

Російське міністерство переказало кошти по єврооблігаціям в рублях, оскільки банк-кореспондент відмовив у виконанні доручень за єврооблігаціями з терміном погашення у 2022 році та 2042 році у загальній сумі $649,2 млн доларів.

Хоча російська сторона вважає свої зобов’язання виконаними, частіше за все іноземні інвестори не визнають російську валюту в якості погашення боргу. Якщо так станеться у випадку з виплатою у понеділок, це означатиме технічний дефолт РФ.

Однак після хвилі санкцій у 2014 році внаслідок анексії українського Криму, Росія почала додавати у свої євробонди випуску після 2018 року можливість виплати в рублях як альтернативу. Наразі не зрозуміло, чи містять таку опцію згадані випуски.

6 апреля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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