США ввели санкции против Сбербанка, Медведева и дочерей Путина, запрет на любые инвестиции

Соединённые Штаты вводят полные блокирующие санкции против российских Сбербанка и Альфа-банка — в связи с российской агрессией в Украине.

Новый пакет ограничительных мер предполагает полную блокировку активов и транзакций Сбербанка и Альфа-банка, за исключением транзакций, имеющих отношение к энергетике.

По сообщению высокопоставленного представителя Белого дома, санкции также вводятся против дочерей президента России Владимира Путина, жены и дочери главы МИД Сергея Лаврова, а также главы правительства Михаила Мишустина и заместителя Путина по Совету безопасности Дмитрия Медведева.

Также США запретят любые новые американские инвестиции в России.

Санкционный список, как ожидается, будет опубликован в среду позднее. В нём также будут другие российские государственные предприятия и физические лица.

В сообщении «Сбера» говорится, что «санкции не окажут существенного влияния на работу банка и никак не отразятся на обслуживании россиян, поскольку система уже адаптировалась к ранее введённым ограничениям».

США ужесточили санкции после того, как стало известно о массовых убийствах жителей украинского города Буча. По многочисленным свидетельствам, ответственность за убийства несут российские военные; Россия это отрицает.

Ранее сообщалось, что Евросоюз может включить в санкционные списки главу «Сбера» Германа Грефа, Олега Дерипаску, Бориса Ротенберга и ещё нескольких близких к Кремлю бизнесменов, а также дочерей Владимира Путина Катерину Тихонову и Марию Воронцову. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на проект соответствующего документа.