Посольство Туреччини повернулося до роботи в Києві

Посольство Туреччини в Україні, яке через вторгнення росії тимчасово переїхало з Києва до Чернівців, 5 квітня повернулося до української столиці. Про це йдеться на офіційній Facebook-сторінці відомства.

Раніше воно було евакуйовано у Львів.