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Посольство Туреччини повернулося до роботи в Києві

Посольство Туреччини в Україні, яке через вторгнення росії тимчасово переїхало з Києва до Чернівців, 5 квітня повернулося до української столиці. Про це йдеться на офіційній Facebook-сторінці відомства.

Раніше воно було евакуйовано у Львів.

6 апреля, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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