Посольство Туреччини в Україні, яке через вторгнення росії тимчасово переїхало з Києва до Чернівців, 5 квітня повернулося до української столиці. Про це йдеться на офіційній Facebook-сторінці відомства.
Раніше воно було евакуйовано у Львів.
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Посольство Туреччини повернулося до роботи в Києві
Посольство Туреччини в Україні, яке через вторгнення росії тимчасово переїхало з Києва до Чернівців, 5 квітня повернулося до української столиці. Про це йдеться на офіційній Facebook-сторінці відомства.
Раніше воно було евакуйовано у Львів.
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