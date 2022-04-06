 
«  
  »

Папа Римський засудив звірства росіян та розгорнув прапор України, який йому привезли з Бучі

Папа Римський Франциск

Про це повідомляє Радіо Ватикану.

Під час спілкування з вірянами Папа Франциск розгорнув прапор України, який йому передали з Бучі.

«Цей прапор прибув з війни, саме з цього багатостраждального міста Бучі. І тут є також кілька українських дітей, які тепер тут разом з нами. Привітаймо їх та молімося разом за них», — сказав понтифік.

Він наголосив, що свіжі новини про війну в Україні, замість того, щоби приносити полегшення та надію, засвідчують натомість нові звірства, як от різанина в Бучі.

«Дедалі жахливіші жести жорстокості, скоєні також і проти цивільного населення, безборонних жінок і дітей. Це жертви, невинна кров яких взиває до неба та благає: «Нехай буде покладено край цій війні! Змусьте зброю замовкнути! Нехай більше не сіється смерть і руйнування!», – закликав Папа Римський.

6 апреля, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  