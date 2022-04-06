Остин: США обучают украинских военных обращению с более сложным оружием

Генерал Марк Милли подтвердил, что подготовка идёт «прямо сейчас в США»
Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что Соединённые Штаты обучают украинских военных обращению с передаваемым им оружием.
Остин выступил в ходе слушаний в Комитете Палаты представителей по делам вооруженных сил США.
«Конечно, они должны пройти подготовку. И мы это делаем», — сказал он.
Участвовавший в слушаниях председатель Объединённого комитета начальников штабов генерал Марк Милли подтвердил, что подготовка украинских военнослужащих идёт «прямо сейчас в США».
Он не привел подробностей.
Как уже сообщалось, Пентагон предоставит Украине в рамках нового пакета военной помощи 100 барражирующих снарядов Switchblade.
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