На Запорізькій АЕС перебуває до 500 окупантів і 50 одиниць важкої техніки – міністр енергетики

На Запорізькій атомній електростанції, яку захопили російські окупанти, перебуває до 500 загарбників та приблизно 50 одиниць важкої техніки.

Джерело: міністр енергетики Герман Галущенко в інтерв’ю «РБК-Україна»

Пряма мова Галущенка: «На Запорізькій станції ситуація залишається такою ж – вони фізично знаходяться на станції. Це від 300 до 500 військових і десь 50 одиниць важкої техніки в периметрі станції».

Деталі: Він також додав, що на станції в певний час з’явилися 11 осіб з «Росатому» – їх усіх ідентифікували, хто з яких російських станцій.

За словами Галущенка, наразі на станції перебувають і представники «Росатому», і український персонал.

Міністр підкреслив, що експлуатує станцію персонал «Енергоатому». Сама станція «працює, видає електроенергію, правда, обмежено, оскільки знищені деякі лінії». Нині електроенергія може подаватися лише по двох лініях.

Також, за словами Галущенка, є інформація, що деякі з росіян-енергетиків хочуть повернутися додому, причини цього невідомі, «але є певна інформація, що вони намагаються покинути станцію».