Министр алии и интеграции Израиля Пнина Тамено-Шете вчера вечером отправилась в Украину и Польшу

Министр алии и интеграции Израиля Пнина Тамено-Шете вчера вечером отправилась в Украину и Польшу во главе делегации с участием председателя Всемирной сионистской организации и исполняющего обязанности председателя Еврейского агентства, Яакова Хагоэля; председателя «Керен ха-Йесод» Сэма Грюндверга, представителями «Натив» и др.

Министр Пнина Тамено-Шете посетит пограничный переход между Украиной и Польшей, чтобы получить профессиональный обзор происходящего от представителей Еврейского агентства и «Натив» на местах. В транзитных отелях встретится с новыми репатриантами, которые должны прибыть в Израиль в ближайшие дни.

Оттуда министр отправится в Украину в израильский полевой госпиталь «Кохав Меир», где она встретится с послом Израиля в Украине Михаилом Бродским и волонтерами медицинского персонала больницы. Также министр посетит один из центров Еврейского агентства в Варшаве, чтобы побеседовать с будущими репатриантами, а также для мониторинга и изучения деятельности по репатриации.

Министр алии и интеграции Израиля Пнина Тамено-Шете: «После 40 дней национальных усилий по спасению и принятию евреев Украины в Израиле я сама тщательно проверю весь процесс репатриации. Моя четкая инструкция — не снижать усилий, мы будем усердно работать, чтобы доставить евреев Украины в безопасное убежище в Израиле, это наша миссия и наше послание. В Израиль, с начала войны, репатриировалось уже 11 000 человек и в ближайшее время ожидаются еще десятки тысяч.

Это сложная экстренная операция, которая требует от нас уверенности, что на каждой остановке по пути домой новые репатрианты получают быстрый, чуткий и всеобъемлющий ответ от наших работников на местах, действующих в суровых условиях военного времени. Я благодарю «Керен ха-Йесод», «Натив», Еврейское агентство и другие партнерские организации за их сотрудничество и интенсивную деятельность под руководством правительства и Министерства алии и интеграции по обеспечению безопасности, спасению, и репатриации украинских евреев и евреев из соседних стран».

Яаков Хагоэль: «Наша делегация демонстрирует глубокое партнерство между еврейскими общинами во всем мире и Государством Израиль».

Сэм Грюндверг: «Безопасность и благополучие всех евреев мира лежат на плечах Государства Израиль и руководства еврейских общин, и мы гордимся тем, что поддерживаем наших братьев».