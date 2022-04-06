Глава Стратегического командования видит «ошеломительные темпы» наращивания Китаем ядерного арсенала

Глава стратегического командования США предупредил, что Китай наращивает свой стратегический ядерный арсенал «ошеломляющими темпами», что представляет растущую угрозу для США.
Адмирал Чарльз Ричард распространил это заявление перед закрытыми слушаниями в подкомитете по вопросам обороны Комитета по ассигнованиям Палаты представителей США.
«КНР продолжает ошеломительными темпами развивать свои стратегические и ядерные силы в то время как их намерения по поводу использования этих сил неясны, — отметил адмирал. — Недавнее испытание гиперзвукового планирующего глайдера, запущенного с помощью межконтинентальной баллистической ракеты, — лишь один из примеров подобных нарастающих возможностей».
По свидетельству Ричарда, Китай также «расширяет свои возможности по производству и обогащению плутония», что может позволить Пекину увеличить его ядерный арсенал до 700 боеголовок к 2027 году.
«КНР, скорее всего, намеревается иметь в своем распоряжении по меньшей мере 1 тыс. ядерных боеголовок к 2030 году», — добавил Ричард.
Все это «представляет угрозу для США», подчеркнул он.
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