Глава Міноборони Литви: Захід постачатиме Україні важку військову техніку

Західні держави збільшують військову підтримку України і поступово переходять до відправки важкої техніки.

Про це заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Delfi.

«Думаю, вона може збільшитись (військова підтримка. — Ред.) і збільшиться, оскільки інформація про надіслані Чехією танки з’явилася в останній день. Ті самі танки, які використовує українська армія, досі використовувалися чеською армією. Танки радянського виробництва, але модернізовані», — сказав Анушаускас у середу LRT.

«Я думаю, що інші країни поступово переходять до відправлення важкої техніки та артилерії», — додав він.

За словами міністра, це добрі рішення, вони зміцнюють українську армію.