Генсек ООН: я никогда не забуду фотографии мертвых тел в Буче

Генсек ООН Антониу Гутерриш во время заседания Совета Безопасности заявил, что никогда не забудет снимки с изображением погибших жителей Бучи. Он добавил, что был шокирован доказательствами других военных преступлений, предположительно, совершенных Россией.

Гутерриш отметил, что считает своим долгом привлечь внимание Совета Безопасности ООН к серьезным последствиям войны в Украине для мировой экономики.

По его словам, более 70 развивающихся стран особенно уязвимы к скачкам цен на продукты питания, энергию и удобрения: государства-члены Совбеза ООН должны сделать все возможное, чтобы защитить людей.

«Сейчас не время для протекционизма», — сказал Антониу Гутерриш.