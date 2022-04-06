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Генсек ООН: я никогда не забуду фотографии мертвых тел в Буче

Генсек ООН Антониу Гутерриш во время заседания Совета Безопасности заявил, что никогда не забудет снимки с изображением погибших жителей Бучи. Он добавил, что был шокирован доказательствами других военных преступлений, предположительно, совершенных Россией.

Гутерриш отметил, что считает своим долгом привлечь внимание Совета Безопасности ООН к серьезным последствиям войны в Украине для мировой экономики.

По его словам, более 70 развивающихся стран особенно уязвимы к скачкам цен на продукты питания, энергию и удобрения: государства-члены Совбеза ООН должны сделать все возможное, чтобы защитить людей.

«Сейчас не время для протекционизма», — сказал Антониу Гутерриш.

6 апреля, 2022 | Category: Мир, Новости, Россия, Украина

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