Галущенко звинуватив МАГАТЕ в спробі легітимізації присутності російських військ на ЗАЕС

Міністр енергетики Герман Галущенко після зустрічі з главою МАГАТЕ Рафаелем Гроссі заявив, що організація не просто заграє з Росією, а «грає на чужому полі». За його словами, робиться спроба легітимізації присутності російських військ на ЗАЕС.

Про це Галущенко сказав в інтерв’ю РБК-Україна.

«Якщо є наміри відвідати Запорізьку станцію до повернення Україною контролю над нею, то це не загравання — це гра на чужому полі — на російському полі. Для мене це виглядає спробою легітимізації присутності російських військ на ЗАЕС», — сказав він.

За його словами, Україна наполягає на тому, що перший і основний елемент ядерної безпеки — це вихід російських військових з наших ядерних об’єктів. «Не можна говорити про ядерну безпеку, поки там знаходяться окупаційні російські війська. Питання в тому, що тільки Україна, а ніяк не російські військові, може виступати гарантом ядерної безпеки на своїх ядерних об’єктах», — заявив Галущенко.

Міністр нагадав, що те, як захоплювали Запорізьку станцію — це був «ядерний тероризм у всій красі».

«Вони стріляли з танків і мінометів. Потім на станції збирали снаряди, які не розірвалися. Їх зібрали, винесли за периметр станції і під навчальним корпусом підірвали, що теж маразм з точки зору ядерної безпеки. Та й взагалі, знаходження танка на атомній станції, снаряди… Там може бути все що завгодно — може щось вибухнути», — сказав він.

Міністр вважає, що це просто абсурд говорити про ядерну безпеку або якусь аполітичність в такій ситуації. «Не може бути ядерної безпеки, коли снаряди знаходяться близько ядерних реакторів!»- додав він.