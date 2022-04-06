Бюджет Росії зараз — це бюджет війни проти України, — Шмигаль

Про це Шмигаль повідомив у своєму Telegram-каналі.

«Українці закликають світ запровадити ще більше санкцій проти агресора. В інтерв’ю з BBC наголосив, що бюджет Росії зараз — це бюджет війни проти України. Тому купувати будь-що в агресора чи залишатися працювати на російському ринку — рівносильно фінансуванню бомб, які скидають на нашу державу. Ембарго на енергоресурси з РФ — це головний крок, який має зробити цивілізований світ, аби довести, що свобода, безпека, цінність життя щось значать для нього», — йдеться у повідомленні Дениса Шмигаля.

Прем’єр-міністр також запевнив, що Україна потребує фінансової допомоги.

«Україна також потребує фінансової допомоги. У березні наш бюджет виконано на 95%, але вже у квітні буде лише половина від запланованих надходжень. Україна отримала трохи більше $3 млрд від Заходу, але на війну ми витрачаємо $10 млрд щомісяця. Тому щодня ми говоримо з партнерами про нові гранти, кредити та програми допомоги. Україна в будь-якому випадку переможе, але нам потрібна повна підтримка Заходу, аби якнайшвидше звільнити наші землі та завершити цю війну», — сказав Денис Шмигаль британським журналістам.