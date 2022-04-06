Борис Джонсон вновь прокомментировал трагедию в Буче

Картина мертвых тел людей, которые были застрелены с близкого расстояния на улицах Бучи, «не выглядит далекой от (картины) геноцида», заявил в среду премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Напомним, что убийства мирных жителей под Киевом вызвали протест во всем мире и обещания Запада ввести новые санкции против России.

«Когда вы смотрите на то, что происходит в Буче, на то, что открывается … по поводу того, что Путин сделал в Украине (в целом) – а это, на мой взгляд, не так уж далеко от геноцида – то неудивительно, что люди реагируют так, как это им присуще», – сказал Джонсон, выступая перед журналистами.

«…Я не сомневаюсь, что международное сообщество – а Великобритания находится в первых его рядах – снова будет двигаться слаженно – с тем, чтобы ввести новые санкции и новые наказания по отношению к режиму Владимира Путина», – подчеркнул глава британского кабинета.

Ранее в среду министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид заявил, что мир должен принять меры, чтобы остановить массовые убийства в Украине. Сообщения об убийствах мирных жителей российскими войсками Джавид сравнил с геноцидом 1995 года в Боснии.