Американський генерал попередив, що війна України з Росією може тривати роками

Про це повідомляє Голос Америки.

Під час доповіді перед членами комітету в справах збройних сил Палати представників США Міллі попередив, що на швидке завершення війни в Україні розраховувати не варто.

«Я вважаю, що це затяжний конфлікт, який вимірюватиметься роками. Не знаю, чи можна говорити про десятиліття, але кілька років – це точно. Я думаю, що США, НАТО, Україна та всі союзники та партнери, які її підтримують, будуть втягнуті в це протягом тривалого часу», — сказав Міллі.

Він підкреслив, що вторгнення Росії в Україну є найсерйознішою загрозою миру та безпеці Європи і, можливо, всього світу за всю його 42-річну кар’єру в збройних силах США.

«Сполучені Штати перебувають у вкрай важливому та історичному, геостратегічному поворотному моменті. Ми опиняємось у світі, який стає більш нестабільним, і потенціал значного міжнародного конфлікту між великими державами зростає, а не зменшується», — наголосив Міллі.

Він підкреслив, що Росія, «зберігає великий та різноманітний ядерний потенціал, щоб загрожувати США» та їхнім союзникам.

«Ми чули дуже провокаційну риторику щодо рівня бойової готовності російських ядерних сил», — сказав Міллі.